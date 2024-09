Ranon Fernandes brilha na semifinal do Canta Comigo Para o cantor mirim Ranon Fernandes, a participação no programa traz grandes oportunidades, não apenas as profissionais Folha Vitória|Do R7 04/09/2024 - 22h21 (Atualizado em 04/09/2024 - 22h21 ) ‌



O cantor Ranon Fernandes, 15 anos, do bairro Itararé, em Vitória, tem se destacado em festivais de música desde pequeno. No ano passado, foi campeão em um deles, alcançando 99 pontos. Em 2020, participou do The Voice Brasil, chegando até a fase das batalhas.

