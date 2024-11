Rasteira em Teixeira: Cuca é aprovado em rival do Santos na série A em 2025 Rasteira em Teixeira: Cuca é aprovado em rival do Santos na série A em 2025 Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 12h09 (Atualizado em 29/11/2024 - 12h09 ) twitter

Cuca aprovado em rival do Santos

O técnico Cuca, um dos nomes mais conhecidos do futebol brasileiro, esteve muito próximo de retornar ao comando do Santos em 2025, o que seria sua terceira passagem pelo clube. No entanto, a negociação não foi concretizada e o alvinegro praiano decidiu seguir outro caminho. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, inicialmente aprovou a contratação de Cuca para substituir Fábio Carille, demitido recentemente.

