Raul Gil deixa SBT após 14 anos de trajetória: “Minha vida vai continuar” Durante o pronunciamento, o artista, com mais de 60 anos de rádio e televisão, o disse que não está preocupado com o futuro Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 10h49 (Atualizado em 07/12/2024 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O apresentador Raul Gil, de 86 anos, usou as redes sociais para confirmar a saída do SBT. A medida foi anunciada na tarde desta sexta-feira (6) após a direção da emissora tirar seu programa da grade.Durante o pronunciamento, o artista, com mais de 60 anos de rádio e televisão, o disse que não está preocupado com o futuro e “a vida vai continuar mesmo fora dos estúdios”.

Para saber mais sobre essa emocionante despedida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Lotofácil: prêmio acumula e vai a R$ 4,5 milhões; veja números

Quina: confira os números sorteados; prêmio acumulou

Caminhão com botijas de gás tomba e deixa feridos em Afonso Cláudio