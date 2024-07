Real Noroeste assume vice-liderança na Copa Espírito Santo Foto: Weder Julio/ Real Noroeste A Copa Espírito Santo teve um dia movimentado extracampo, com o Rio Branco demitindo... Folha Vitória|Do R7 18/07/2024 - 01h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h00 ) ‌



A Copa Espírito Santo teve um dia movimentado extracampo, com o Rio Branco demitindo o técnico Rodrigo Cesar e rescindindo contrato também com o meia Rhayner. Mas a bola também rolou, com Real Noroeste e Capixaba se enfrentando no encerramento da terceira rodada da segunda fase.

