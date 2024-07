Real Noroeste faz história e avança no mata-mata da Série D Com bastante emoção. Foi assim a última rodada da fase de grupos da Série D do Brasileiro para Serra e Real Noroeste. Melhor... Folha Vitória|Do R7 20/07/2024 - 18h43 (Atualizado em 20/07/2024 - 18h43 ) ‌



Com bastante emoção. Foi assim a última rodada da fase de grupos da Série D do Brasileiro para Serra e Real Noroeste. Melhor para o Real, que avançou à fase de mata-mata e é agora o único representante do futebol capixaba na competição nacional.

