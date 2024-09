Reconhecendo iniciativas sustentáveis: Prêmio Farol do Bem está com inscrições abertas Prêmio Farol do Bem valoriza iniciativas sustentáveis nas áreas de educação, meio ambiente e ação social. As inscrições vão até 11... Folha Vitória|Do R7 12/09/2024 - 09h01 (Atualizado em 12/09/2024 - 09h01 ) ‌



O Prêmio Farol do Bem, promovido pelo Sindifer, está com as inscrições abertas até o dia 11 de outubro, e busca reconhecer iniciativas sustentáveis desenvolvidas por empresas, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e entidades estatais. O foco da premiação está em três categorias principais: educação, meio ambiente e ação social.

