Reconhecimento histórico: empresária e militares recebem medalha do Nobel da Paz Solenidade foi realizada no dia 29 de agosto, em São Paulo; Oficial de Paz da ONU, Liege Slomp foi condecorada pelo prêmio

Foto: Divulgação/DINO

A farmacêutica e empresária Liege Slomp foi condecorada com a medalha do Prêmio Nobel da Paz, conquistada pelo Batalhão de Suez, em 1988, e entregue aos militares no dia 29 de agosto, em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na capital paulista.

