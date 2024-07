Recorde de Inscritos na Dez Milhas Garoto em 2024! Foto: Divulgação/Garoto O número de inscritos para a 33ª edição da Dez Milhas Garoto consolidou a prova como uma das maiores... Folha Vitória|Do R7 26/07/2024 - 10h33 (Atualizado em 26/07/2024 - 10h33 ) ‌



O número de inscritos para a 33ª edição da Dez Milhas Garoto consolidou a prova como uma das maiores do Brasil. As vagas se esgotaram dois meses antes do prazo, com 15 mil corredores confirmados para largar no dia 29 de setembro.

