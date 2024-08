Recorde Histórico: Agronegócio Capixaba Alcança Exportações Inéditas em 2024 Foto: Thiago Soares/Folha Vitória As exportações do agronegócio capixaba atingiram um recorde histórico nos primeiros sete... Folha Vitória|Do R7 20/08/2024 - 17h53 (Atualizado em 20/08/2024 - 17h53 ) ‌



As exportações do agronegócio capixaba atingiram um recorde histórico nos primeiros sete meses de 2024, com um valor total de US$ 1,8 bilhão (aproximadamente R$ 10 bilhões), o maior registrado até o momento. Os dados são da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

