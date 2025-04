Regnum Carya Esports conquista o título do PUBG MOBILE Global Open 2025 A Regnum Carya Esports fez história no PUBG MOBILE Global Open (PMGO) 2025, ao conquistar seu primeiro título internacional no cenário... Folha Vitória|Do R7 15/04/2025 - 17h30 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h30 ) twitter

A Regnum Carya Esports conquista o PMGO 2025 com uma virada impressionante e uma performance dominante em 12 quedas.

A Regnum Carya Esports foi coroada campeã do PUBG MOBILE Global Open (PMGO) 2025, em uma virada incrível que apagou a amarga derrota por apenas 1 ponto sofrida no PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) 2024, em dezembro do ano passado.

