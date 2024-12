Repórter de TV é resgatado de helicóptero após desaparecer em trilha em SP Repórter de TV é resgatado de helicóptero após desaparecer em trilha em SP Folha Vitória|Do R7 02/12/2024 - 10h29 (Atualizado em 02/12/2024 - 10h29 ) twitter

O repórter Lucas Martins, da TV Band, foi resgatado neste domingo (1º) após passar três dias desaparecido. Ele fazia uma trilha na Serra do Mar, no litoral de São Paulo, quando perdeu o contato com familiares.Segundo informou a assessoria da Band, “Lucas Martins foi resgatado de helicóptero e está bem”. Além do repórter, mais três amigos estavam desaparecidas no trajeto. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos foram resgatados.LEIA TAMBÉM: >> Serra ganha novo sistema viário a partir de hoje; veja o que muda>> Frente fria, chuva e calor: como fica o tempo em dezembro no ES?>> Motorista de Porsche atropela ciclista em PinheirosO caso aconteceu no município de Itanhaém, região de Mata Atlântica. O grupo entrou na trilha de Juquitiba, sentido Itanhaém. Porém, eles se perderam no percurso e os bombeiros foram acionados por familiares. As buscas contaram com bombeiros do 6º e 18º Grupamentos. Também foi utilizado apoio do helicóptero Águia.

