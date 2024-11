Restaurante em Vila Velha abre 20 vagas fixas e temporárias para alta temporada Restaurante em Vila Velha abre 20 vagas fixas e temporárias para alta temporada Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 08h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 08h50 ) twitter

Restaurante em Vila Velha

Com a chegada da alta temporada de festas e verão, o bar e restaurante Caranguejo do Assis, no bairro Itaparica, em Vila Velha, está ampliando a equipe para atender o público crescente. O estabelecimento especializado em frutos do mar abriu 20 vagas para cargos como cozinheiro, cumim, garçom e auxiliar de serviços gerais, com oportunidades para candidatos com ou sem experiência.

