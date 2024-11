Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024 Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024 Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 23/10/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem de chamada

Ninho de pássaros causa infestação de piolhos em condomínio na Serra Autoria de Lucas Gaviorno Moradores do condomínio no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, estão preocupados com um ninho de pássaros em um poste, infestado de piolhos. Registros feitos por uma moradora mostram que os insetos caem do ninho e picam crianças e adultos que passam pelo local. A moradora Bárbara Stancini relatou que uma empresa de dedetização foi chamada para resolver a situação. O biólogo Daniel Gosser Motta confirmou que os insetos são piolhos e alertou sobre os riscos à saúde. A EDP, concessionária de energia da área, informou que enviará uma equipe para tomar as medidas necessárias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Dono de chácara é morto por prestador de serviço com cavadeira na Serra

Supergasbras abre inscrições para Programa de Estágio 2025

Infotec Brasil abre mais de 80 vagas para todo o país