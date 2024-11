Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024 Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024 Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 21h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 21h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resumo de notícias

VÍDEO | Córrego transborda e carros transitam com dificuldade em Cachoeiro Autoria de Nicolas Nunes O Córrego Santa Fé transbordou em Cachoeiro de Itapemirim após uma forte chuva na tarde de quinta-feira (21), dificultando o trânsito na Rodovia ES-393. Segundo o coronel da Polícia Militar e coordenador da Defesa Civil, Inácio Daroz, a chuva ocorreu por volta das 13h na comunidade Santa Fé. Apesar do transbordamento, não houve registro de carros enguiçados nem transtornos significativos para a comunidade, e nenhum outro ponto de alagamento foi relatado no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Caminhoneiro é preso por tentativa de estupro após perseguir mulher na rua

Homem confessa ter matado o namorado da ex por ciúme em Vila Velha

R$ 55 milhões e adeus à Leila: Rony arruma as malas para jogar em rival do Palmeiras