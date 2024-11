Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024 Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024 Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 28/11/2024 - 19h48 ) twitter

Resumo de notícias

Festival de rock e gastronomia em Vila Velha reúne motoqueiros do ES Autoria de Redação Folha Vitória O Parque Urbano de Cocal, em Vila Velha, sediará o 11º Vila Velha Motofest, um evento gratuito que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro de 2024. A programação inclui shows de rock, exposição de carros antigos e motocicletas, além de uma variedade de opções gastronômicas com food trucks. O festival celebra os 26 anos do Motoclube Répteis do Asfalto Moto Clube (RAMC) e contará com a apresentação de seis bandas. O presidente do RAMC, Carlos Lins, e o integrante José Ronaldo Novaes destacam a importância do evento como uma celebração para os amantes de motos e carros. A entrada é gratuita.

