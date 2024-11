Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024 Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024 Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 19h50 (Atualizado em 21/10/2024 - 19h50 ) twitter

Resumo de notícias

Acidente entre dois ônibus deixa passageiros feridos no Centro de Vitória Autoria de Redação Folha Vitória Um acidente envolvendo um ônibus do sistema Transcol e um coletivo da viação Planeta ocorreu na tarde desta segunda-feira (21) na Vila Rubim, em Vitória, resultando em passageiros feridos. A colisão aconteceu no sentido Centro-Cariacica, e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorros, atendendo alguns feridos na calçada. Pelo menos três ambulâncias foram enviadas ao local, onde imagens mostraram passageiros com ferimentos, principalmente no rosto. Policiais militares também estiveram presentes, enquanto guardas de trânsito monitoraram a liberação do tráfego, que seguia lento.

