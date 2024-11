Resumo de notícias deste sábado, dia 02 de novembro de 2024 Resumo de notícias deste sábado, dia 02 de novembro de 2024 Folha Vitória|Do R7 02/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 02/11/2024 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resumo de notícias

Pedalar ajuda a evitar e combater artrose nos joelhos, aponta estudo Autoria de Agência Einstein Um estudo recente publicado na revista Medicine & Science in Sports & Exercise revela que pedalar reduz o risco de artrose nos joelhos e alivia seus sintomas. A pesquisa analisou 2.607 participantes com média de 65 anos, mostrando que aqueles que pedalaram ao longo da vida tinham 17% menos probabilidade de sentir dor frequente nos joelhos. O exercício, considerado de baixo impacto, fortalece a musculatura das pernas e melhora a circulação do líquido sinovial, essencial para a saúde articular. Para obter benefícios, a prática deve ser regular e orientada por profissionais, evitando atividades de alto impacto, especialmente para quem já enfrenta problemas articulares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Chuva ou sol? Veja a previsão do tempo no ES para o 1º domingo do Enem

Pedalar ajuda a evitar e combater artrose nos joelhos, aponta estudo

Ladrão furta mochila de motorista de ônibus e é preso em Cariacica