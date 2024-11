Resumo de notícias deste sábado, dia 26 de outubro de 2024 Resumo de notícias deste sábado, dia 26 de outubro de 2024 Folha Vitória|Do R7 26/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 26/10/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resumo de notícias

Motoboy é assassinado em Vila Velha; brincadeira pode estar por trás do crime Autoria de Redação Folha Vitória O motoboy e mecânico Yan Pagung Almeida, de 29 anos, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (26) no bairro Araçás, em Vila Velha. Ele trabalhava durante o dia como mecânico e fazia entregas à noite. O crime ocorreu por volta das 22h20, e, apesar de atendimento do Samu, Yan não sobreviveu. Há especulações de que o assassinato pode ter sido motivado por uma brincadeira mal interpretada, onde ele teria simulado um assalto para um amigo. O celular da vítima desapareceu, mas sua motocicleta foi deixada no local. A investigação está a cargo da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Yan deixa esposa e duas filhas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Motoboy é assassinado em Vila Velha; brincadeira pode estar por trás do crime

Horasis Global Meeting abre 300 vagas para o público neste domingo

20 anos de GTA San Andreas: curiosidades e legado do jogo revolucionário