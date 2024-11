Reta final de 2024: Team Solid quer fazer história no Free Fire Reta final de 2024: Team Solid quer fazer história no Free Fire Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h49 ) twitter

Team Solid Free Fire

O ano de 2024 da equipe de Free Fire do Team Solid foi recheado de competições e conquistas. Ao longo do ano a equipe do rinoceronte, mascote do time, participou de grandes campeonatos como o Snapdragon Mobile Masters, Esports World Cup 2024 e o Desafio Brasileiro de Esports (DBE 2024), chegando até conquistar a prestigiada Copa Free Fire 2024.

