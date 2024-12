Retrospectiva do Spotify gera memes nas redes sociais; confira! Os memes começaram antes da retrospectiva ser divulgada, gerando muitas publicações engraçadas e inusitadas nas redes Folha Vitória|Do R7 08/12/2024 - 07h29 (Atualizado em 08/12/2024 - 07h29 ) twitter

A retrospectiva do aplicativo de músicas Spotify, o "Spotify Wrapped 2024" foi revelada. A retrospectiva mostra as músicas e os artistas mais ouvidos pelos usuários durante o ano de 2024.Com isso, as redes sociais ficaram lotadas de publicações e comentários de usuários do app que repercutiram a retrospectiva. Muitos internautas se surpreenderam com o resultado, enquanto outros já esperavam que seus cantores favoritos ficassem no top 5.LEIA TAMBÉM:Vídeo: veja o que a MUG prepara para o desfile de 2025Natal de Encantos chega à Praça do Papa com show da Família Lima e atrações mágicasRaul Gil deixa SBT após 14 anos de trajetória: “Minha vida vai continuar”A redes sociais X e TikTok foram as mais usadas para a repercussão sobre o evento anual. Antes da retrospectiva ser liberada, os memes já estavam começando a bombar nas redes.Após a retrospectiva sair, na última quarta-feira (04), os internautas foram para as redes comentar mais sobre o resultado da lista. Alguns memes viralizaram por serem inusitados.

Para saber mais sobre os memes e a repercussão da retrospectiva do Spotify, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

