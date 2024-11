Reunião de cúpula do G20 decidirá sobre taxação de super-ricos Reunião de cúpula do G20 decidirá sobre taxação de super-ricos Folha Vitória|Do R7 12/11/2024 - 02h08 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h08 ) twitter

Reunião de cúpula do G20

A reunião de cúpula do G20 decidirá, na próxima semana, sobre a principal proposta do Brasil durante a presidência no grupo. Os chefes de Estado e de Governo das 19 maiores economias do planeta, mais União Europeia e União Africana debaterão a taxação dos super-ricos como fonte de financiamento para o combate à desigualdade e o enfrentamento das mudanças climáticas.

