Réus por acidente com grupo de dança no ES serão julgados nesta quinta
Folha Vitória|Do R7
07/11/2024 - 07h29

Acidente com grupo de dança

Após ser adiado, o julgamento dos réus envolvidos no acidente que matou 11 pessoas, sendo nove delas integrantes do grupo de dança Bergfreunde, de Domingos Martins, em 2017, está marcado para esta quinta-feira (7). O acidente com o grupo foi registrado em 10 de setembro de 2017. Na data, o grupo folclórico de dança alemã Bergfreunde voltava de uma apresentação quando uma carreta que transportava placas de granito se chocou contra o micro-ônibus na BR-101, em Mimoso do Sul.

