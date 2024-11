Revelação carioca, Gica agita fim de semana na Grande Vitória com pagode Revelação carioca, Gica agita fim de semana na Grande Vitória com pagode Folha Vitória|Do R7 14/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 14/11/2024 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gica agita fim de semana na Grande Vitória com pagode

Foto: Divulgação Revelação do pagode carioca, a cantora Gica promete empolgar os capixabas neste fim de semana. Com um repertório repleto de hits e composições próprias, ela se apresenta neste sábado (16) e domingo (17) na Grande Vitória. Os capixabas vão poder curtir de perto o talento da artista que acumula milhões de visualizações nas redes sociais e participações em shows de importantes nomes do gênero.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Casagrande lamenta a morte de Max Mauro: "Legado para a vida pública"

Arnaldinho decreta luto oficial de 3 dias em Vila Velha após morte de Max Mauro

Max Filho abre o coração após a morte do pai: "Grato pelo amor que recebi"