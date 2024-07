Folha Vitória |Do R7

Revelações chocantes sobre o sequestro e morte do taxista José Herculano Marques Foto: Montagem / Folha Vitória A polícia concluiu que o taxista José Herculano Marques, de 75 anos, rendido e sequestrado...

A polícia concluiu que o taxista José Herculano Marques, de 75 anos, rendido e sequestrado por criminosos, morreu de infarto após ser trancado no porta-malas do carro. A perícia apontou que a temperatura no porta-malas passou de 50 °C.

