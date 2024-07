Folha Vitória |Do R7

Revelado o futuro de Gabigol no Flamengo; saiba mais! Foto: Marcelo Cortes/Flamengo O atacante Gabigol viveu emoções diferentes na derrota do Flamengo para o Fortaleza por 2...

‌



A+

A-

O atacante Gabigol viveu emoções diferentes na derrota do Flamengo para o Fortaleza por 2 a 1, no Maracanã, na noite de quinta-feira (11), pela 16ª rodada do Brasileirão. O jogador voltou a ser relacionado para um jogo oficial depois de três partidas de fora.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Anvisa atualiza informações sobre rotulagem nutricional

• Alerta: Anvisa proíbe venda de marca de frango infectado. Veja qual e riscos

• Técnica R24R auxilia na recuperação pós-operatória