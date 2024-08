Revelados os Novos Uniformes do Quarteto Fantástico no MCU! Foto: Walt Disney / Divulgação Neste fim de semana na D23, a Marvel Studios revelou um curto vídeo apresentando o elenco... Folha Vitória|Do R7 12/08/2024 - 10h26 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Neste fim de semana na D23, a Marvel Studios revelou um curto vídeo apresentando o elenco do Quarteto Fantástico, falando com o público diretamente do set do filme em Londres.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Motociclista morre em acidente com caminhão na BR-101, na Serra

• Uniformes do Quarteto Fantástico do MCU são revelados

• Elanco cresce em receita pelo quarto trimestre consecutivo