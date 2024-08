Folha Vitória |Do R7

Revolução na Comunicação: Mídia Kit como Estratégia Inovadora Foto: Divulgação/DINO A adoção do mídia kit como ferramenta estratégica está transformando a forma como as empresas...

Foto: Divulgação/DINO A adoção do mídia kit como ferramenta estratégica está transformando a forma como as empresas se comunicam. Essa nova abordagem visa otimizar a divulgação de informações e fortalecer a presença no mercado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.