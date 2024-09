Riopae conquista certificação GPTW mais uma vez A 17ª edição do prêmio reuniu 225 companhias do estado do Rio de Janeiro. Grupo Riopae garantiu o reconhecimento, ficando na 31º colocação...

Foto: Divulgação/DINO O Grupo Riopae foi reconhecido pelo quarto ano consecutivo com a certificação Great Place to Work (GPTW), que destaca as melhores empresas para se trabalhar no Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.