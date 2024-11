Riot Games celebra 2ª temporada de Arcane com eventos nos jogos Riot Games celebra 2ª temporada de Arcane com eventos nos jogos Folha Vitória|Do R7 16/10/2024 - 14h49 (Atualizado em 16/10/2024 - 14h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Riot Games/Divulgação

Com a estreia da tão aguardada 2ª temporada de Arcane, a Riot Games preparou atualizações especiais para todos os seus principais títulos, incluindo League of Legends, Teamfight Tactics (TFT), VALORANT e Legends of Runeterra.

Não perca as novidades incríveis que a Riot Games preparou! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Criminosos sequestram 7 ônibus e bloqueiam estrada no Rio

3 ingredientes naturais que ajudam a afastar o Alzheimer e melhorar a memória

Festival de churrasco e de cerveja artesanal em Vila Velha. Veja a programação