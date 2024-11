Robô ajuda na recuperação de crianças internadas em hospital de Cariacica Robô ajuda na recuperação de crianças internadas em hospital de Cariacica Folha Vitória|Do R7 24/10/2024 - 06h28 (Atualizado em 24/10/2024 - 06h28 ) twitter

Robô ajuda na recuperação de crianças internadas em hospital de Cariacica

Nos últimos anos, a tecnologia, e mais especificamente a robótica, tem se tornado uma aliada valiosa na área da saúde. Os robôs interativos são projetados para entreter e ajudar na recuperação de crianças internadas, ganham cada vez mais destaque em hospitais ao redor do mundo. São máquinas que, além do simples entretenimento, têm mostrado um impacto significativo no bem-estar emocional e físico dos pequenos pacientes.

