Rodrigo Sant'Anna Leva Humor e Versatilidade ao Teatro em Vitória Foto: Divulgação/ Rodrigo Sant'Anna Rodrigo Sant'Anna, conhecido pela versatilidade na TV, cinema e streaming, traz para... Folha Vitória|Do R7 26/08/2024 - 11h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 11h51 )



Rodrigo Sant'Anna, conhecido pela versatilidade na TV, cinema e streaming, traz para Vitória o espetáculo "Atazanado". As apresentações acontecem sábado (31) e domingo (1º) no Teatro Universitário da UFES, com sessão extra no domingo, às 19 horas.

