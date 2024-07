Rodrigo Suricato agita Vitória com show do Clube Big Beatles Quem chega com tudo em Vitória é Rodrigo Suricato, voz do Barão Vermelho. O show acontece nesta quinta-feira (25), às 21 horas... Folha Vitória|Do R7 22/07/2024 - 12h43 (Atualizado em 22/07/2024 - 12h43 ) ‌



Quem chega com tudo em Vitória é Rodrigo Suricato, voz do Barão Vermelho. O show acontece nesta quinta-feira (25), às 21 horas, no Teatro da Ufes. Os ingressos já estão sendo vendidos.

