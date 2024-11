Romancing Saga 2: Revenge of The Seven já está disponível Romancing Saga 2: Revenge of The Seven já está disponível Folha Vitória|Do R7 25/10/2024 - 11h10 (Atualizado em 25/10/2024 - 11h10 ) twitter

Romancing Saga 2: Revenge of The Seven

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, o remake 3D do RPG de sucesso que vendeu mais de 1 milhão de cópias em seu lançamento em 1993 no Japão, já está disponível para Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®) e PC via Steam®. A partir de hoje, os jogadores podem embarcar em uma aventura épica independente que abrangerá várias gerações enquanto constroem, protegem seu império e enfrentam os temíveis Seven Heroes em batalhas rápidas, porém estratégicas, por turnos.

