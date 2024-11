Saiba por que os idosos são mais suscetíveis às quedas e como evitar acidentes Saiba por que os idosos são mais suscetíveis às quedas e como evitar acidentes Folha Vitória|Do R7 06/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h11 ) twitter

Imagem ilustrativa sobre quedas em idosos

As quedas representam uma das principais causas de lesões não fatais em idosos, e também estão entre as maiores responsáveis por internações hospitalares e mortes no Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que cerca de 28% a 35% das pessoas com 65 anos ou mais sofrem quedas. Além disso, uma em cada dez acaba desenvolvendo lesões mais graves.Entre as consequências estão fraturas do fêmur, traumatismo craniano, hemorragias internas e, em casos mais extremos, até a morte. Em um país com uma população cada vez mais envelhecida, a prevenção de quedas é um desafio coletivo que exige atenção, cuidados adequados e, principalmente, ações.

