Samsung SDS lança iniciativas para enfrentar a seca no Norte No evento Dry Season Challenges, Samsung SDS reuniu clientes para discutir como garantir as operações de logística e transporte em...

Foto: Divulgação/DINO

Apresentar ações de logística para o período de seca no Norte do Brasil. Foi com esse objetivo que a Samsung SDS, braço do Grupo Samsung, promoveu a segunda edição do Dry Season Challenges.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.