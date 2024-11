Santos de volta à Série A: o que se sabe sobre a volta de Neymar Santos de volta à Série A: o que se sabe sobre a volta de Neymar Folha Vitória|Do R7 12/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 12/11/2024 - 12h11 ) twitter

Foto: Raul Baretta/Santos FC.

O Santos garantiu a sua volta à Série A do Brasileirão com duas rodadas de antecedência. Agora, a torcida quer esquecer logo o pesadelo de disputar a Série B do Brasileiro e sonha com um retorno triunfal, tendo o craque Neymar como principal estrela.A volta de Neymar à Vila Belmiro é um objetivo do clube desde que o atacante trocou a Vila Belmiro pelo Barcelona, em 2013. Agora, no entanto, as possibilidades parece mais reais.

