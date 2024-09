São Pedro brilha no beach soccer e conquista título nacional São Pedro Beach Soccer conquista o título da Supercopa do Brasil e vê a artilheira Tai ser eleita a melhor jogadora do torneio Folha Vitória|Do R7 09/09/2024 - 16h40 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h40 ) ‌



As capixabas do São Pedro Beach Soccer levaram mais uma vez a bandeira do Espírito Santo para o lugar mais alto do pódio. O time da capital goleou o Sampaio Corrêa-MA por 5 a 2 e conquistou o título de campeão da Supercopa do Brasil de beach soccer feminino.

Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



