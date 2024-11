SEGA traz Virtua Fighter 5 R.E.V.O para Steam neste verão SEGA traz Virtua Fighter 5 R.E.V.O para Steam neste verão Folha Vitória|Do R7 22/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 22/11/2024 - 12h49 ) twitter

SEGA/Divulgação

A SEGA of America anunciou o retorno da série Virtua Fighter ao PC com o lançamento de Virtua Fighter 5 R.E.V.O no Steam. Os jogadores que estão ansiosos para entrar no ringue já podem adicionar o jogo à sua Lista de Desejos visitando a página oficial de Virtua Fighter 5 R.E.V.O no Steam. O lançamento está previsto para este verão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

