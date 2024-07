Folha Vitória |Do R7

Segundo suspeito de matar instrumentador cirúrgico é capturado em operação policial Foto: reprodução/sesp Ruan Christyan Cardoso dos Santos, de 19 anos, suspeito de participar do latrocínio do instrumentador...

‌



A+

A-

Ruan Christyan Cardoso dos Santos, de 19 anos, suspeito de participar do latrocínio do instrumentador cirúrgico Luciano Martins, de 45 anos, foi preso no fim da tarde desta sexta-feira (12) em uma barbearia de Planalto Serrano, na Serra.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Serra perde em casa e tem de secar adversários na Série D do Brasileiro

• Trânsito muda em Vitória nos acessos à 3ª Ponte neste sábado

• Aeroporto de Vitória é reconhecido pela Anac como 2º mais sustentável