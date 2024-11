Sejus abre processo seletivo para assistente social e psicólogo Sejus abre processo seletivo para assistente social e psicólogo Folha Vitória|Do R7 18/10/2024 - 22h08 (Atualizado em 18/10/2024 - 22h08 ) twitter

Sejus abre processo seletivo para assistente social e psicólogo

A Secretaria da Justiça (Sejus) abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação de designação temporária de assistente social e psicólogo. Os critérios de seleção foram publicados nesta quinta-feira (17) no Diário Oficial do Estado. Veja o edital. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.selecao.es.gov.br a partir da próxima segunda-feira (21), o prazo se estende até o dia 25 de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações!

