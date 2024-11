Selic: Copom pode elevar juros para 11,25% em nova decisão Selic: Copom pode elevar juros para 11,25% em nova decisão Folha Vitória|Do R7 05/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h50 ) twitter

O mercado financeiro já aponta para um possível aumento de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros (Selic) na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, marcada para esta quarta-feira (6). Se confirmado, o ajuste elevará a Selic de 10,75% para 11,25%, segundo o Boletim Focus, relatório semanal que traz as expectativas do mercado para indicadores econômicos como inflação, câmbio e PIB.

