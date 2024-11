Sem margem equatorial, Brasil pode ter que importar petróleo em 2034 Sem margem equatorial, Brasil pode ter que importar petróleo em 2034 Folha Vitória|Do R7 25/10/2024 - 00h09 (Atualizado em 25/10/2024 - 00h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem da matéria

Sem produção de petróleo na margem equatorial, área do litoral norte do país apontada como o novo pré-sal, o Brasil pode ter que voltar a importar petróleo dentro de dez anos. A afirmação, feita nesta quinta-feira (24), no Rio de Janeiro, é da diretora de Exploração e Produção (E&P) da Petrobras, Sylvia Anjos (foto), e faz parte da campanha da estatal para obter licença para explorar a região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre a exploração de petróleo no Brasil!

Leia Mais em Folha Vitória:

Advogado é alvo de operação contra o tráfico de drogas em Cachoeiro

Saúde baseada em valor: tendência mundial é debatida em fórum em Vitória

Estudante é espancado por colegas ao sair de escola em Guarapari