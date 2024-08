Semifinais do Estadual de Beach Soccer: Confrontos Imperdíveis! Foto: Fecabes As seleções de Anchieta e Marataízes se enfrentaram em jogo adiado da segunda rodada do Estadual O Campeonato... Folha Vitória|Do R7 27/08/2024 - 17h50 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Campeonato Estadual de Beach Soccer entra na reta final a partir desta semana. Os confrontos das semifinais do torneio masculino foram definidos no fim de semana passado, com a classificação de Cariacica, que se juntou aos já classificados Vitória, Anchieta e Vila Velha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Marketing de afiliados continua em expansão no Brasil

• Definidas as semifinais do Estadual de Beach Soccer; confira os jogos

• Vigilante fica refém durante assalto na Secretaria de Saúde da Serra