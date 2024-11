Sensormatic prevê os dias de maior movimento para as compras de fim de ano Sensormatic prevê os dias de maior movimento para as compras de fim de ano Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 11h49 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Sensormatic Solutions, portfólio de soluções de varejo da Johnson Controls (NYSE: JCI), acaba de divulgar sua previsão anual dos dias de maior movimento para as compras de fim de ano em todo o mundo. No Brasil, a sexta-feira 29 de novembro (Black Friday) será o dia mais movimentado. O grupo de consultoria e análise de tráfego de varejo da Sensormatic Solutions faz suas projeções a partir dos dados históricos de tráfego de sua solução ShopperTrak Analytics.Os resultados sobre o comportamento do consumidor durante a temporada de festas na América Latina indicam que, apesar da alta participação nas compras durante o período, o movimento começará mais cedo, com 33% dos latino-americanos dizendo que farão suas compras em novembro e 24% em dezembro.“O período da Black Friday até a véspera do Ano Novo é crucial para os varejistas, e cada ano apresenta oportunidades únicas para otimizar as estratégias e encantar os compradores na loja”, afirma Rodolfo Almeida Arruda, Country Leader Brasil do ShopperTrak Analytics da Sensormatic Solutions. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro das previsões para as compras de fim de ano! Leia Mais em Folha Vitória: Prédio é evacuado após incêndio em consultório odontológico em Vitória

Em ano de copa EUA prevê alta no turismo e fluxo entre sedes

“Eu nasci para dar aulas”: o relato de professoras que doam a vida aos alunos