Serra terá árvore de Natal "que canta" a partir desta sexta-feira Serra terá árvore de Natal "que canta" a partir desta sexta-feira Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 20h08 (Atualizado em 20/11/2024 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Árvore de Natal que canta

A Serra terá decorações natalinas a partir desta sexta-feira (22). Mais de 10 pontos em toda a cidade serão customizados para o Natal, com destaque para o Parque da Cidade, que terá uma árvore gigante “que canta” e a tradicional Vila do Papai Noel.Neste ano, a decoração de Natal também vai contar com brinquedos gratuitos, como roda-gigante, carrossel e trenzinho. A cidade também terá cantatas e uma apresentação de balé com orquestra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

"Justiça foi feita", diz mãe de vítima de professor acusado de abusar de 21 alunas

Com o coração do lado direito, torcedora ganha camisa especial do Corinthians

"Não tem o que fazer": Trio em caminhão provoca agentes e motorista recusa bafômetro