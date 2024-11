Servidor de Guarapari morre em acidente entre moto e carro Servidor de Guarapari morre em acidente entre moto e carro Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 09h50 (Atualizado em 28/10/2024 - 09h50 ) twitter

Servidor de Guarapari morre em acidente entre moto e carro

Um servidor da Prefeitura de Guarapari morreu após a moto em que ele estava ser atingida por um carro na Rodovia Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Sol Nascente, em Guarapari. O acidente aconteceu neste domingo (27). Giltemberg Santos Assunção era motorista efetivo da Secretaria Municipal de Educação de Guarapari (Semed).LEIA TAMBÉM: >> Rapaz mata a pedrada homem em situação de rua e ameaça agentes>> Dia do Servidor: saiba o que funciona na Grande Vitória nesta segunda>> Jovem embriagado atropela menino e cai em ribanceira na SerraSegundo a Polícia Militar, o motorista de um carro envolvido no acidente contou que aguardava para atravessar a pista quando, após o semáforo abrir, foi atingido pela moto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

