Servidor é indiciado por acidente fatal com idosos em Aracruz

Um homem, de 24 anos, identificado como Yuri Souza Oliveira, servidor público na Serra, suspeito de provocar o acidente que matou o casal Lucia Maria Cerchi Maestrini, de 79 anos, e Alberto João Maestrini, de 83 anos, na madrugada de 8 de setembro, foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado com dolo eventual e embriaguez ao volante. O acidente aconteceu quando o casal voltava de sua casa de praia, na Barra do Sahy, em Aracruz, região Norte do Estado, em direção à cidade. O jovem seguia na mesma mão em que o carro dos idosos estava e o atingiu na parte traseira.

