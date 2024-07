Servidores do INSS entram em greve: entenda as reivindicações

Folha Vitória |Do R7

Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entraram em greve nesta terça-feira (16) por tempo indeterminado. Entre as reivindicações da categoria estão recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho.

