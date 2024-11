Sesc Glória exibe filmes italianos em festival até o fim do mês Sesc Glória exibe filmes italianos em festival até o fim do mês Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h30 ) twitter

Festival de Cinema Italiano no Brasil

O 19º Festival de Cinema Italiano no Brasil começou na quinta-feira (07) e vai até o dia 30 de novembro. O evento exibe filmes italianos gratuitamente no Sesc Glória, em parceria com a Câmara Italiana de Comércio de São Paulo (Itacalm).A iniciativa faz parte da celebração dos 150 anos de imigração italiana no Brasil. Ao todo, serão exibidas mais de 20 obras.

