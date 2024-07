Sesp lança painel inovador para monitorar violência contra a mulher no Espírito Santo

Folha Vitória |Do R7

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) lançou nesta segunda-feira (15) o Painel de Monitoramento da Violência Contra a Mulher no Espírito Santo. O sistema reúne dados sobre homicídios, feminicídios, estupros, ameaça, violência doméstica e outros tipos de agressões contra mulheres. De acordo com o painel, somente em 2024, 11 mil mulheres foram vítimas de violência no Estado.

